Allegri: «Non possiamo più sbagliare. Szczesny erede di Buffon»

Guai a sottovalutare un derby, anche in Coppa. Allegri vuole tutto, e punta la quarta Coppa Italia consecutiva con Paulo Dybala alla seconda consecutiva da titolare. “Per noi passare il turno domani è un obiettivo importante, proprio come il campionato e la Champions, per questo motivo ci saranno dei cambiamenti, ma non eccessivi, tra oggi e domani mattina deciderò la formazione. Dybala sarà della partita, non so se centravanti o in coppia con Mandzukic o Higuain. Mancherà Cuadrado, che ha ancora questa infiammazione pubica, così come Buffon e De Sciglio”.



A Verona si salva il risultato, ma l’atteggiamento è da rivedere. “Per passare il turno non si può fare la prestazione che abbiamo fatto a Verona. Abbiamo delle partite che non possiamo permetterci di sbagliare: domani è dentro/fuori e poi c’è il Cagliari per non perdere terreno sul Napoli, se tu ti stacchi poi recuperare diventa difficile visto che la proiezione scudetto, al momento, è 96 punti”. A Verona Juve in campo con un solo italiano, Chiellini, ma è un caso. “Abbiamo molti italiani in squadra, 9, sono tanti, ci sono momenti in cui ne giocano 4 o 5 e altri 1 solo come a Verona. L’ importante è che la squadra, italiani o stranieri, capisca bene gli obiettivi”. Nessuna richiesta di mercato per gennaio: “Abbiamo una rosa di qualità, merito della società che ha cambiato molto mantenendo il livello sempre alto. Mi fanno complimenti nella gestione del gruppo? Forse perchè ho dato 8 giorni di riposo dopo il Cagliari, ritengo che riposare sia importante proprio come lavorare”. Donnarumma non sarà il nuovo Buffon: “Szczesny sarà l’erede di Gigi, tra i due c’è un ottimo rapporto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA