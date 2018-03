Allegri ha vinto la panchina d'oro 2017: «Auguro a tutti un buon finale, meno a Sarri»

Panchina d'Oro 2016-17 a Massimiliano Allegri. Per lui la quarta Panchina assoluta in carriera. Secondo Gasperini, terzo Sarri. Panchina d'Argento in B a Leonardo Semplici e per la serie C, all'epoca ancora Lega Pro, Giovanni Stroppa. Presenti per le romane Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi. Ha parlato solo il primo: «Giochiamo contro il Barcellona, la squadra più forte al mondo, ma non dobbiamo avere paura e il terzo posto in campionato e' tutto da difendere»



«Sono onorato per questo premio e ringrazio innanzitutto i miei straordinari giocatori che da qualche anno mi danno grandi soddisfazioni. Ringrazio ovviamente la societa che mi mette a disposizione ogni anno calciatori di prim'ordine e lo staff che collabora con me ogni giorno». Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri commenta la «Panchina d'Oro» per la stagione 2016-17 ricevuta oggi, al termine delle votazioni organizzate a Coverciano dall'Assoallenatori. «Ringrazio poi i miei colleghi allenatori che mi hanno votato e faccio a tutti un grosso in bocca al lupo per il finale di stagione; a Sarri un pò meno...», ha detto sorridendo Allegri.



La corsa scudetto con il Napoli «sarà una lotta fino alla fine» che «dipenderà dal calendario e dagli scontri diretti». Max Allegri disegna il finale di campionato, con il testa a testa tra la Juventus e il Napoli a catalizzare l'attenzione: «Bisognerà lavorare con calma, affrontare questo finale di stagione bellissimo - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport -. Ci aspettiamo inoltre due belle sfide con il Real e la finale di Coppa Italia con il Milan». Rossoneri che saranno protagonisti alla ripresa del big match di sabato con la Juventus: «Gattuso ha dato equilibrio, ordine, sta facendo ottimi risultati ma noi dobbiamo vincere per restare al comando della classifica. Ogni partita contro di loro è sempre particolare ed equilibrata, nonostante la differenza in classifica».

