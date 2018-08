Caso Moggi, l'assessore si scusa con il Coni per il patrocinio al "Festival"

di Riccardo Pavanello

ROVIGO - Patrocinio Coni cercansi fra il “mare magnum” delle mail. Tranquillizziamo tutti. Missive ufficiali da Palazzo Nodari verso il Comitato olimpico nazionale italiano, sezione Veneto, non ne sono mai partite. E se fossero partite non sono nemmeno finite nella Posta indesiderata. A confermarlo è Gianfranco Bardelle, presidente del Coni Veneto, raggiunto telefonicamente mentre si trova in vacanza in Grecia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO