Arbitri: la Coppa Italia a Damato, la finale di Champions a Mazic

Antonio Damato, della sezione di Barletta, è l'arbitro designato per dirigere Juventus-Milan, finale di Coppa Italia 2017-'18, in programma mercoledì 9 maggio allo stadio Olimpico di Roma (ore 21.00). I guardalinee saranno Di Fiore e Dobosz, quarto uomo Guida. Var e assistente var Irrati e Vuoto.



La finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, in programma il 26 maggio allo stadio olimpico di Kiev, sarà invece diretta dal serbo Milorad Mazic. Lo ha annunciato l'Uefa sul suo sito. La scelta della commisisone arbitrale è caduta sul 45enne che quest'anno ha diretto 4 partite di Champions, tutte nella fasi a girone (tra cui Roma-Atletico Madrid e Juventus-Barcellona) e la prossima estate andrà in Russia per i Mondiali. A completare la terna tutta serba, come quarto uomo il francese Clement Turpin.

