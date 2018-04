Arbitri, Nicchi: «Senza il voto agli arbitri si rischia un'altra Calciopoli»

di Redazione Sport

«Minare l'indipendenza e la terzietà della classe arbitrale potrebbe significare l'inizio di una nuova Calciopoli». Marcello Nicchi, presidente Aia, prospetta «scenari nefasti», nel caso l'associazione arbitri perdesse il suo 2% di diritto di voto in assemblea, se la Figc recepirà i principi informatori degli statuti federali approvati dal Consiglio nazionale Coni. «Lo sciopero? Io faccio di tutto per calmare gli arbitri - ha aggiunto - ma se un giorno qualcuno arriverà al campo e non troverà l'arbitro non si sorprenda».



«L'arbitro deve votare perché è un principio democratico» ha aggiunto Nicchi, a 'Radio anch'io sport' . «Qualcuno vuole mettere le mano sugli arbitri: il 2% è un'attribuzione residuale. A chi gioverebbe questa decisione, se non alla serie A che non ci vuole riconoscere questo diritto, come del resto dichiarato dal commissario Malagò? - ha aggiunto Nicchi - Tutte le altre componenti sono a nostro favore. Mettere le mani sugli arbitri significherebbe che ognuno dice la sua: nel modo di designare, nella crescita, nell'organizzazione».

