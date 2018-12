Schiaffo all'arbitro donna durante la partita, presidente squalificato per due anni e mezzo

di Mario Giancristofaro

CASOLI - In piena campagna contro ogni tipo di violenza sulle donne, arriva da un campo di calcio minore del chietino un episodio di aggressione nei confronti di un arbitro donna. A subire violenza Giulia Antoniani, di Pescara, nel corso della partita di campionato di C2 di calcio a 5 Casoli-Futsal Lanciano.



Protagonista in negativo il presidente dal Casoli, Robeto Larcinese che, secondo il referto e le decisioni del giudice sportivo, entrato in campo, ha rivolto alla giovane arbitro pesanti ingiurie e l’ha colpita con una manata sul braccio sinistro, facendo cadere il fischietto a terra e procurandole dolore. Pesanti le sanzioni del giudice sportivo regionale Roberto Ragone che ha inflitto a Larcinese due anni e mezzo di squalifica, fino al 30 giugno 2021. Mentre fino al prossimo 31 dicembre è stato inibito il dirigente Giuseppe Conicella. Partita persa al Casoli per 0-6.







I fatti si sono verificati al 21esimo della ripresa a seguito della espulsione di un giocatore della squadra locale. La Antoniani, dopo essere stata colpita, ha sospeso la partita e successivamente si è recata a farsi medicare al pronto soccorso del vicino ospedale: prognosi di cinque giorni. Il presidente della Figc Abruzzo-Lnd, Daniele Ortolano, mette in risalto che “la federazione è impegnata da tempo a combattere episodi come quello accaduto a Casoli. Appena saputo quello che era successo abbiamo subito, attraverso il Cra, raggiunto la ragazza a cui ovviamente, manifestiamo vicinanza e solidarietà”.



Da parte sua l’arbitro Giulia Antoniani parla di “episodi gravissimi che purtroppo mettono in difficoltà un sistema che vorrebbe consentire ai giovani di fare sport; episodi che creano problemi perché spaventano chi si vuole avvicinare a questa disciplina”.<WC>



© RIPRODUZIONE RISERVATA