Argentina-Italia, ore 20,45 La diretta C'è Jorginho, Chiesa dal 1'

Di Biagio da spazio al 4-3-3: lì davanti la novità Chiesa con Immobile e Insigne. A centrocampo, nonostante le indiscrezioni circolate nel pomeriggio, giocherà Jorginho con Verratti e Parolo. In difesa De Sciglio preferito a sinistra a Spinazzola. Sampaoli invece deve rinunciare a Messi, fermato da un leggero affaticamento muscolare: al suo posto potrebbe giocare Lo Celso. Dentro tre "italiani": Fazio (Roma) in difesa, Biglia (Milan) a centrocampo e Higuain (Juventus) in attacco.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Bustos, Fazio, Otamendi, Tagliafico; Biglia, Paredes; Lanzini, Lo Celso, Di Maria; HIguain. All. Sampaoli.



ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Parolo, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Di Biagio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA