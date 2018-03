Argentina, morto l'ex nazionale Houseman: fu campione del mondo nel 1978

L'Argentina piange la scomparsa dell'ex calciatore René Houseman: aveva 64 anni e con la nazionale 'Albiceleste' fu campione del mondo nel 1978. Noto con i soprannomi di 'Loco' e 'Gambeta' per la sregolatezza (in campo e fuori) e per l'abilità nelle finte e nel dribbling, Houseman era malato di cancro da qualche tempo.



L'ex ala era stato un simbolo dell'Huracan, ma aveva giocato anche nel River Plate (che ha dato la notizia della scomparsa con un tweet) e in Cile nel Colo Colo. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dai suoi ex compagni di nazionale. «Straordinario giocatore, unico e umile. È stato un privilegio aver giocato tante partite insieme a lui», ha scritto Osvaldo Ardiles, mentre sempre via Twitter Ubaldo Fillol ha espresso «profonda tristezza: noi campioni del mondo 1978 ti ricorderemo per sempre».



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="es" dir="ltr">Perdon. Esto quise decir: Rene: Siempre seras un loco lindo. Recuerdo imborrable de tus gambetas. De tus goles. De tu Amor por el futbol. Magia. Picardia. Idolo eterno. Grande de verdad. "Un pajaro que solo queria volar". Genio! <a href="https://t.co/fDv3fPdvRL">https://t.co/fDv3fPdvRL</a></p>— osvaldo ardiles (@osvaldooardiles) <a href="https://twitter.com/osvaldooardiles/status/976893921862344704?ref_src=twsrc%5Etfw">22 marzo 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="es" dir="ltr">Hasta siempre, René. Una profunda tristeza para todos los que te conocimos y para el mundo del fútbol. Se fue un grande de verdad. Los campeones del mundo del 78 te vamos a recordar por siempre. <a href="https://t.co/wSULYAdoZh">pic.twitter.com/wSULYAdoZh</a></p>— Ubaldo Fillol (@ubaldofillol) <a href="https://twitter.com/ubaldofillol/status/976844044344221696?ref_src=twsrc%5Etfw">22 marzo 2018</a></blockquote>

«Sarai sempre un bel pazzo e starai con noi in eterno», è invece il post di Mario Kempes. Anche Gabriel Batistuta ha voluto ricordarlo con un tweet: «Hai reso felice la mia infanzia con le tue giocate. Sono vicino alla tua famiglia. Campione del mondo e orgoglio, ciao Loco Houseman».







<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="es" dir="ltr">En mi infancia fui muy feliz con tus gambetas. Acompaño a su familia y amigos. Campeón del mundo <a href="https://twitter.com/hashtag/Orgullo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Orgullo</a> QEPD querido Loco Houseman. <a href="https://t.co/vBLwZJVuGY">pic.twitter.com/vBLwZJVuGY</a></p>— Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) <a href="https://twitter.com/GBatistutaOK/status/976845810557247489?ref_src=twsrc%5Etfw">22 marzo 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="es" dir="ltr">Siempre seras un loco lindo, estaras con nosotros por siempre.<br>Descansa en paz Rene Houseman</p>— Mario Kempes (@ESPNMarioKempes) <a href="https://twitter.com/ESPNMarioKempes/status/976850947187052544?ref_src=twsrc%5Etfw">22 marzo 2018</a></blockquote>

