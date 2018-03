Argentina, presentata inedita seconda maglia nera Foto

Lionel Messi ha presentato oggi la nuova seconda maglia della nazionale di calcio Argentina, che per la prima volta sarà tutta nera e con solo una sottile strisce blu e bianca sui lati per formare la bandiera nazionale. L'azienda tedesca Adidas, che vesto l'Argentina, ha diffuso oggi le immagini di Messi con l'inedita maglia che sarà utilizzata nelle amichevoli con l'Italia e la Spagna di venerdì e martedì prossimo, prima di partire per il Mondiale 2018 in Russia. Finora, le magliette del secondo kit erano sempre state blu, in alternativa alla maglia ufficiale celeste e bianca.



