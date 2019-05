Ramsey è sbarcato a Torino: primo selfie da juventino

Aaron Ramsey è già a Torino, ed è stato pizzicato in pieno centro da un tifoso per il primo selfie da neojuventino. La trattativa è stata perfezionata con l’Arsenal nei mesi scorsi, il gallese arriverà a giugno a parametro zero, ma intanto ha preso i primi contatti con la nuova città, probabilmente già alla ricerca di una nuova abitazione sotto la Mole. Nel giorno dell’addio di Max Allegri la città di Torino dà il benvenuto al centrocampista che l’Arsenal ha salutato ieri con questa frase, dopo l’ultimo giorno al centro di allenamento: “Grazie di tutto Rambo”.

