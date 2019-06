Il premier Conte: «Cosa farò se cade il governo? Mi piacerebbe allenare la Roma» Video

di Romolo Buffoni

La crisi tecnica della Roma ha fatto breccia anche fra le più alte cariche dello Stato. Il Premier Giuseppe Conte, dichiarato tifoso giallorosso, ha infatti tirato in ballo la sua squadra del cuore per rispondere con una battuta alla domanda di una giornalista, al termine della conferenza stampa convocata per fare chiarezza sulle tensioni che stanno attraversato la politica italiana. «Cosa farei se cadesse il governo? Mi piacerebbe allenare la Roma». L'omonimia con il neo tecnico dell'Inter Antonio Conte, cercato invano dai giallorossi qualche settimana fa, ha reso la battuta ancora più divertente.



