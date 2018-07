La Roma scrive a Messi, il (finto) messaggio tutto da ridere per battere CR7: «Te damo pure er Colosseo»

«Hi Leo, i know i know you are occupato at ripijatte dopo la world sveja but we have big problem qui»: inizia così il finto messaggio tutto da ridere che il profilo fake della Roma ha inviato a Leo Messi dopo l'annuncio ufficiale di Cristiano Ronaldo alla Juve.



Un mix di inglese e romanesco che è diventato subito virale sul web. «CR7, your acerrimo enemy, is a Juventus player - si legge nel testo - If continuamo così next campionato in the Sunday we go pe fratte tanto is inutile to guardare the partite. So, this is the patto: leave Barcellona che tanto è na vita che ce stai and come to As Roma, so you can sfidre Cristiano e let us vincere something».



E il finale è da applauso: «Rome te aspetta: we give you pure er Colosseo». Capito?



