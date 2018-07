Boom d'ascolti per i mondiali di Russia 2018 su Canale 5

Il 6 luglio è stata una giornata da record per gli ascolti dei Mondiali di Russia 2018 su Canale 5. La sfida “Brasile-Belgio”, in diretta alle ore 20.00, ha fatto registrare numeri da capogiro, risultando la più vista della competizione fino a questo momento: 9.435.000 spettatori totali, con il 44.53% di share (50.29% di share commerciale). La gara tra la “Seleçao” e i “Diavoli Rossi”, leader incontrastata della prima serata, ha toccato punte di 11.201.000 spettatori e del 48.87% di share. Successo anche sul pubblico più giovane, con una media del 53.64% di share tra i 15-24enni e del 52.88% di share sul target 15-34 anni. In day-time, ottimi d’ascolti per il big match “Uruguay-Francia”, che ha conquistato 4.940.000 spettatori con il 42.02% di share (44.06% di share commerciale), raggiungendo picchi di 5.580.000 spettatori e del 47.21% di share. Alle ore 22.00, sempre su Canale 5, record per “Balalaika – Verso la finale”, al vertice della seconda serata con 3.110.000 telespettatori e il 19.23% di share (21.09% di share sul target 15-64 anni). Nel corso della puntata, il programma condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino ha raggiunto picchi del 26.50% di share e 5.559.000 spettatori. Boom d’ascolti anche sul pubblico più giovane: 28.22% di share tra i 15-24enni e 23.52% sul target compreso tra i 15-34 anni. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: "Ieri, giornata davvero 'mondiale' con le partite Uruguay-Francia, Brasile-Belgio e Balalaika. Il programma, che regala ai telespettatori di Canale 5 un efficace mix tra informazione sportiva, divertimento e ironia, ha ottenuto un super record d'ascolto. Grazie al meraviglioso cast capitanato da Ilary Blasi, Nicola Savino e la Gialappa's Band, con Belen Rodriguez, Diego Abatantuono, il Mago Forest, gli opinionisti, e Alberto Brandi con tutta la sua redazione sportiva. Complimenti a tutto il gruppo di lavoro. Avanti così, verso un finale che promette grandissime soddisfazioni".

