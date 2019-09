Atalanta-Fiorentina 0-1 La Diretta Sblocca Chiesa con la deviazione di Palomino. Stop di 3' minuti per cori contro Dalbert

Cori razzisti durante Atalanta-Fiorentina: a protestare è stato il difensore viola Dalbert. La partita ha subito uno stop di tre minuti, fino a quando non è stato fatto l'annuncio all'altoparlante, «accolto» dai fischi di parte del pubblico



LE FORMAZIONI:

ATALANTA: Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Gosens, De Roon, Malinovskyi, Castagne; Pasalic, Muriel; Zapata.

FIORENTINA: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.



Statistiche sempre più impietose per la Fiorentina, che pure viene dal buon 0-0 casalingo con la Juventus della scorsa giornata di campionato: sono 17 ora le partite consecutive in Serie A senza vittorie, considerando anche la scorsa stagione. Sono 56 i precedenti con l'Atalanta padrona di casa: 20 vittorie bergamasche, 14 affermazioni dei toscani ed il resto sono pareggi.

