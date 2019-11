Atalanta-Dinamo Zagabria: dalle 21 La Diretta Le probabili formazioni

Ultima chance per l'Atalanta, per tentare un clamoroso recupero in classifica e raggiungere una qualificazione agli ottavi di finale della Champions che al momento avrebbe del miracoloso; i bergamaschi, reduci dal primo punto raccolto nella competizione dopo l'1-1 casalingo col Manchester City, per riuscire nell'impresa, devono sconfiggere prima la Dinamo Zagabria nella partita di oggi e poi lo Shakthar nella prossima, sperando il City vinca entrambi gli impegni che deve ancora affrontare.



Le probabili formazioni



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Pasalic, Muriel. ALL.: Gasperini. A DISP.: Sportiello, Masiello, Kjaer, Castagne, Malinovskyi, Ilicic, Barrow.



DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; T.-Catherine, Dilaver, Peri; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Petkovic, Orsic. ALL.: Bjelica. A DISP.: Zagorac, Gavranovic, Situm, Atiemwen, Kadzioe, Gira, Mayer.



ARBITRO: Karasev (Russia).





