Atalanta-Roma 1-3 La Diretta El Shaarawy cala il tris

Match fondamentale nella corsa al 4o posto in graduatoria, Atalanta e Roma si sfidano oggi allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per la 21a giornata di Serie A. Entrambe le compagini vivono un eccellente stato di forma, con i bergamaschi che hanno 31 punti in classifica e sono reduci dalla larghissima goleada di Frosinone, mentre i capitolini sono avanti 2 lunghezze e nello scorso turno di campionato hanno sofferto non poco all'Olimpico per avere la meglio del coriaceo Torino col risultato di 3-2.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

A disp.: Gollini, Rossi, Palomino, Masiello, Gosens, Reca, Pessina, Freuler, Kulusevski, Barrow, Piccoli.

All.: Gasperini.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Greco, Lu. Pellegrini, Fazio, Santon, Florenzi, De Rossi, Pastore, Kluivert, Schick.

All.: Di Francesco.

