Atalanta-Shakhtar 1-0 La Diretta Primo gol in Champions firmato da Zapata

Secondo impegno europeo per l'Atalanta di Giampiero Gasperini, uscita con le ossa rotte (4-0 il passivo finale) dallo storico esordio di Zagabria di 15 giorni fa; gli orobici cercano oggi il riscatto nell'inusuale cornice di San Siro, e i conseguenti tre punti che consentirebbero loro di rientrare in lotta per il secondo posto in graduatoria, contro lo Shakhtar Donetsk, a sua volta superato 0-3 dal Manchester City in occasione della partita della prima giornata.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini



(4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matvijenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Luis Castro

