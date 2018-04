L'Atalanta supera il Torino 2-1 e vede l'Europa

di Paolo Vavassori

L'Atalanta mata il Toro e ora sale al sesto posto. La corsa dirompente di Gasp e i suoi ragazzi non si ferma più. E ora il profumo di Europa è veramente intenso. Per la partita di ieri, per i tre punti, per la classifica e per una condizione fisica e tecnica che è in progresso continuo. Inoltre i nerazzurri, in questo momento, hanno un'arma in più nella verve di Musa Barrow che ha dato una ventata di freschezza e di energia al settore avanzato. Partenza lenta un po' come contro il Benevento, poi inserisce il turbo. Dieci minuti di letargo poi l 'Atalanta si risveglia e per il Torino si fa durissima. I nerazzurri hanno un altro ritmo e un'altra intensità nelle giocate. Barrow diventa imprendibile per i difensori granata, Freuler e de Roon dominano il centrocampo tamponando e rilanciando il forcing di continuo, e nelle retrovie, dopo qualche sbandamento iniziale ma senza conseguenze, l'Atalanta non trema mai. Barrow calcia in porta tre volte in meno di un quarto d'ora nel rush finale dei rimi 45'e lo fa da tutte le posizioni: destra, sinistra e centralmente, ed è sempre Sirigu a salvare i suoi. Il primo tempo si chiude per i nerazzurri con una supremazia netta e in crescendo che alimenta il rimpianto di non aver sbloccato il risultato. Nella ripresa il match si scalda in tutti i sensi, non solo sul piano climatico. Barrow si trasforma in assist-man per il colpo di testa di Freuler che regala il vantaggio all'Atalanta all'8' st. Il Toro reagisce e pareggia subito di rabbia con scatto e rasoterra chirurgico di Ljajic che mostra tutto il suo talento. Siamo all'11' st. Ma l'Atalanta ha una marcia in più e sorpassa di nuovo al 19' st con ricamo di Castagne da destra per la deviazione vincente di Gosens sul lato opposto. E' il gol decisivo. Atalanta sesta e lanciatissima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA