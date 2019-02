La manita di CR7: «Io 5 Champions». Ma per la stampa «è nell'abisso»

Una serata non facile. Cristiano Ronaldo va a picco con la Juventus nel suo amaro ritorno a Madrid. Una gara, quella contro l'Atletico, che per l'ex Real è stata complicata anche a livello ambientale. Coperto di insulti dagli spettatori del Wanda Metropolitano che hanno fatto riferimento anche ai suoi guai fiscali, CR7 ha reagito mimando il cinque con la mano, con riferimento alle 5 Champions vinte, due, peraltro, in finale proprio contro l'Atletico. Il gesto tiene banco oggi sulla stampa spagnolo che non ha avuto parole tenere per il fuoriclasse bianconero. Marca parla addirittura di “Ronaldo nell'abisso”, ricordando i numeri non entusiasmanti della sua stagione in Champions League.



© RIPRODUZIONE RISERVATA