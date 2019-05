Bale ai ferri corti con il Real: «Devo andare via? Prima i soldi. Altrimenti resto e gioco a golf»

L'uomo decisivo delle ultime Champions viene abbandonato. Gareth Bale però non molla, anzi. Fa la voce grossa contro il Real, forte del suo contratto ancora lungo. «Ho altri 3 anni. Se vogliono che me ne vada, qualcuno mi deve dare 17 milioni netti a stagione. Altrimenti rimango qui, anche a giocare a golf», avrebbe confidato Gareth Bale ad alcuni suoi compagni di squadra al termine dell'ultima partita contro il Betis (lo riporta Radio Estadio). Il gallese arrivò a Madrid nel 2013 per una cifra intorno ai 100 milioni, all'epoca trasferimento record nella storia del calcio. Nonostante un rendimento non proprio continuo però, Bale è stato spesso decisivo in notti importanti. In primis in quella della 'Decimà con Carlo Ancelotti: il gallese segnò il gol del 2-1 all'inizio dei tempi supplementari nella finale di Champions League giocata contro l'Atletico Madrid, poi finita 4-1. Sul caso Bale si è espresso anche Zinedine Zidane dopo la partita con il Betis: «Non devo dare delle giustificazioni, ultimamente gli ho solo preferito altri calciatori. Non so se sia stata l'ultima partita di Bale con il Real», ha detto l'allenatore francese

