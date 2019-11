Gli Usa chiamano Balotelli: «Vieni a giocare qui. Abbiamo bisogno di te»

Dopo il polverone scaturito dalle parole del presidente del Brescia Cellino, in tanti si stanno facendo avanti per corteggiare Super Mario. Chi lo fa in maniera più insistente è la Major Soccer League: «Caro Mario Balotelli, per favore vieni a giocare in Mls. Abbiamo bisogno di te». L'invito all'attaccante del Brescia a trasferirsi in Nordamerica a gennaio arriva direttamente dal podcast sul sito ufficiale del campionato. Inter Miami e Los Angeles Galaxy le chance più intriganti, ma la squadra più interessata sarebbe il Toronto Fc

