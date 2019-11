Balotelli contro i razzisti: «Piccoli esseri ignoranti»

Mario Balotelli, il giorno dopo. Sentite le reazioni dal mondo del calcio e non solo, l'attaccante del Brescia torna sul caso di razzismo che lo ha coinvolto ieri a Verona. «Qua amici miei non c'entra più il calcio, state facendo riferimento a situazioni sociali e storiche più grandi di voi, piccoli esseri. Qua state impazzendo ignoranti... Siete la rovina. Però quando Mario faceva, e vi garantisco farà ancora gol per l'Italia vi stava bene vero? Le persone così vanno 'radiate' dalla societa, non solo dal calcio. Basta mandare giù ora, basta lasciare stare». È questo il nuovo sfogo via Instagram di Mario Balotelli dopo gli ululati allo stadio e le parole del capo ultras del Verona.



