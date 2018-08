Più volte negli ultimi anni il suo nome è stato accostato al Napoli, ma alla fine le strade di Mario Balotelli e dell'azzurro non si sono mai incontrate. L'attaccante italiano, l'ultimo anno al Nizza, poteva essere un obiettivo di mercato anche quest'estate, ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre negato qualsiasi interesse nonostante la manovre dell'agente Mino Raiola.



«Perché non vengo a Napoli? Penso che questa domanda sia più appropriata se fatta al tuo presidente». Così Balotelli ha risposto ad un tifoso azzurro che su Instagram gli chiedeva di un possibile futuro con il club napoletano. «Sono affezionato a Napoli. Ho mia figlia che è napoletana per metà, ho amato una donna napoletana, amo i napoletani, il tifo napoletano e la città. E amavo Maradona», ha poi aggiunto successivamente lo stesso Balotelli. Una dichiarazione d'amore che, però, non cambierà la realtà delle cose. Almeno per questa estate.













