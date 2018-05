Balotelli social, un gol per Astori e contro il razzismo

di Redazione Sport

Una dedica ad Astori e una presa di posizione forte nei confronti dello striscione razzista esposto contro di lui: Mario Balotelli torna in Nazionale e la sua presenza fa sempre rumore, in questo caso nel bene. L'attaccante, che ha messo la sua firma sulla vittoria degli azzurri per 2-0, ha dedicato il gol che ha sbloccato la partita al compianto Davide Astori.



«Lo so che è tardi, lo so che ormai sei là, ma sono convinto che là, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita! Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te», ha scritto Balotelli su Instagram, pubblicando anche una foto di Astori con la maglia della nazionale.



Sempre su Instagram, l'attaccante ha poi replicato allo striscione con su scritto 'Il mio capitano è di sangue italianò, fatto rimuovere dalla polizia. «Siamo nel 2018 ragazzi basta. Svegliatevi! Per favore!», ha scritto Supermario, in lizza per portare la fascia di capitano della nuova Italia di Roberto Mancini in caso di assenza di Leonardo Bonucci.



