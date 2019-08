L'Hellas fa una proposta a Balotelli: "remake" del caso Cassano?

Voci di calciomercato: l'ex SuperMario all'Hellas. Il Verona prova a riproporre quanto fatto (con esiti nefasti) due anni fa con Antonio Cassano e spera che questa volta l’esito sia diverso. Ma il rapporto tra Balotelli e la città di Verona non è buono. Nel gennaio di 9 anni fa lui fu durissimo in un’intervista dopo Chievo-Inter, parlando di “schifo” per gli autori degli insulti razzisti che gli erano stati rivolti.



Il fotomontaggio VIRALE in rete: già in maglia gialloblu



E poi c'è Mino Raiola - l'agente - che molto difficilmente concederà sconti. Comunque è stata fatta un’offerta al giocatore dal patron Setti e Mario, svincolato dal Marsiglia, ci starebbe pensando. Sia Raiola che l’avvocato Vittorio Rigo stanno valutando la proposta, insieme a Balotelli, che - 29 anni fra 8 giorni - deve cercare un rilancio dopo gli alti e bassi all’Olympique.

