Barcellona-Real Madrid, spunta un "bacio" in città tra Piqué e Ramos

Un bacio romantico che è anche un simbolo di pace. Gerard Piqué e Sergio Ramos spuntano per le strade di Barcellona, rappresentati così appassionati dall'artista tvboy. Il murale è apparso per le vie del centro della città catalana a poche ore dal "Clasico" tra Barcellona e Real Madrid. L'artista spiega attraverso la sua pagina Instagram: «Metaforicamente i due giocatori, grazie alle loro posizioni, arrivano a rappresentare la Spagna e la Catalogna, promuovendo con questo bacio una soluzione al conflitto politico esistente tra le due realtà»



