Basaksehir-Roma, dalle 18.55 La Diretta le formazioni ufficiali: gioca Santon, Under in panchina

Dopo la doppia beffa nei minuti finali contro il Borussia Moenchengladbach, la Roma non può più permettersi passi falsi nelle ultime due gare del girone J, a partire dal match odierno di Istanbul contro il Basaksehir, squadra molto cara al regime Erdogan. Una vittoria metterebbe i giallorossi in ottima posizione in vista dell'ultimo match interno contro il Wolfsberger, mentre un pareggio costringerebbe la Roma a vincere quella partita e una sconfitta odierna sancirebbe l'eliminazione anticipata.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

BASAHSEHIR: (4-2-3-1): Mert; Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy; Azubuike, Mehmet Topal; Visca, Kahveci, Gulbrandsen; Crivelli..

ROMA: (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

