Bassano, un mese di fuoco che deciderà campionato e Coppa.

Francesco Bordignon

Fc Bassano 1903, il mese più duro. Dopo l’inaspettata sconfitta per i colori giallorossi nella trasferta contro la Fontanivese S. Giorgio, prima dopo undici risultati utili consecutivi, la squadra di Checco Maino si trova a dover affrontare una striscia di partite veramente intensa che deciderà probabilmente la stagione. Si parte dalla sfida in casa contro il Bessica, con il Mercante vero fortino della nuova formazione bassanese che, tra le mura amiche non ha mai perso: undici successi su 11 in campionato, tre su tre in Coppa Veneto, un record che dice che da quanto è nato, il Bassano non ha mai perso in casa. Sfida non facile, quella con il Bessica, squadra che gioca sicuramente meglio in trasferta, che però anticipa la settimana forse più complessa del calendario giallorosso: il 3 Marzo la sfida in casa del Calcio Badoere, il 6 Marzo la semifinale di andata di Coppa Veneto contro i veronesi dell’Isola 1966 a Minerbe e il 10 in casa contro il Campetra. Due scontri diretti e la gara più importante di coppa in sette giorni, seguita fortunatamente dalla pausa anche i giallorossi non potranno sfruttare a pieno per il ritorno sempre della competizione veneta.



Un tour de force che metterà alla prova il livello della rosa di Checco Maino, che ha fatto mea culpa per la sconfitta con la Fontanivese, la classifica dice comunque che il Bassano ha un cuscinetto importante di otto punti, la squadra a parte l’ultimo passo falso gira benissimo con un Garbuio sugli scudi, 10 gol per lui dal suo arrivo in gennaio con due triplette già in archivio. Però bisogna tornare a vincere e a convincere, con tutti i tifosi bassanesi pronti ad accorrere ad un Mercante che macina record su record di presenze.



In chiusura, sembrano andare avanti le trattative per una fusione tra il Bassano e il Valbrenta, squadra militante in Eccellenza: le due squadre ci avevano provato la scorsa estate senza esiti, questo accordo porterebbe a una doppia promozione per i giallorossi con la società invece della Valle che potrebbe continuare in un campionato non certo facile ed economico.



Bassano che però pensa ora al suo personale doblete: la voglia è vincere il campionato e portarsi a casa la coppa.

