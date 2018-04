Bassano Virtus, addio a Fabbro: la punta ha firmato per il Chievo

di Francesco Bordignon

La voce girava già da tempo, molte le squadre interessate ed un contratto in scadenza. Arriva però nella giornata di ieri la notizia che le strade tra il giovane attaccante Michael Fabbro e il Bassano Virtus si separeranno: la punta scuola Milan ha infatti firmato con il Chievo Verona e da luglio sarà un giocatore degli scaligeri.



“L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Michael Fabbro – si legge nel sito ufficiale e nelle pagine social dei veronesi, notizia poi rimbalzata su tutti i media sportivi del settore - nato a San Daniele del Friuli il 10/05/1996, Fabbro è un giovane attaccante in scadenza di contratto con la società Bassano Virtus, con la quale si è messo in mostra nelle ultime tre stagioni nel campionato di Lega Pro, dopo aver militato nella Primavera del Milan. Fabbro diventerà un giocatore del ChievoVerona dal 1° luglio 2018”



Più che la notizia, colpisce il tempismo della squadra veronese che non ha aspettato la fine del campionato per comunicare la firma ma ha deciso di ufficializzare il colpo in piena lotta play off, scelta che sicuramente non ha fatto felice la società Bassano Virtus ed i tifosi giallorossi. Ora per Colella – che sicuramente era al corrente del futuro addio di Fabbro – e per Werner Seeber la scelta di far giocare un atleta che ha già deciso di partire o puntare sui propri giovani (Gashi e Tronco su tutti) per cercare le proprie fortune ai play off. Tutto questo in una settimana fondamentale per il Soccer Team, quella della preparazione alla sfida di lunedì (diretta Rai Sport) contro la Reggiana. La squadra prima del singolo, spesso si dice nello sport: mai come ora sarà importante per i giallorossi, che perdono comunque un giocatore dall’indubbio talento che ha deciso di provare le proprie chance in una formazione di Serie A.

