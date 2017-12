Bassano Virtus, si preannuncia un mercato invernale bollente.

di Francesco Bordignon

Gennaio ultimamente è un mese non facile per il Bassano Virtus. Il mercato invernale infatti ha regalato più dolori che gioie in questi ultimi anni alla formazione giallorossa, ai tifosi soprattutto che hanno visto partire (per diverse ragioni, giuste o sbagliate che siano si fa fatica a dirlo) Iocolano e Falzerano, a cui si uniscono poi le mancate rifirme dei contratti di Proietti e Cattaneo, per dire due dei più amati.



Anche quest’anno non sarà un mese facile per Werner Seeber, perché il dg dovrà lavorare su due fronti egualmente “caldi”: da una parte ci sono quattro big in scadenza, dall’altra la necessità di rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno.



Rinnovi. Il capitolo rinnovi è decisamente quello in cui il direttore dovrà lavorare con più forza, perché la pressione di squadre esterne sui giocatori in scadenza pare già forte. Quattro i giocatori che andranno in scadenza a giugno: capitan Nicola Bizzotto, Gianluca Laurenti, Mattia Minesso e Micheal Fabbro. Se sul difensore centrale la concorrenza è alta, anche di categorie superiori (il Padova non ha certo smesso di seguirlo), per la mezzala Laurenti si parla già dell’interessamento di Feralpisalò e Pordenone, mentre per Minesso non mancano estimatori dopo la stagione dello scorso anno, decisamente di alto livello. Fabbro invece sembra avere molto seguito anche in B: per lui Cremonese e Venezia si sono messe in fila, riuscire a prendere una punta giovane e di questo talento a zero a giugno sarebbe un colpaccio per tutti.



Per quanto riguarda il mercato di entrata, il reparto principale da rinforzare è l’attacco, precisamente il Bassano cerca un 9 d’area che porti in dote una buona dose di gol e faccia salire la squadra. Il nome caldo, caldissimo è Matteo Chinellato del Padova, 26 anni, ariete di professione ma ora chiuso nella formazione di Bisoli. Ostacolo l’ingaggio e le richieste della formazione biancoscudata, secondo alcune testate si parla anche di uno scambio con Minesso, che piace all’allenatore dei biancorossi. Di certo Chinellato sostituirebbe alla grande l’infortunato Grandolfo e darebbe al Bassano quel “puntero” che manca da anni alla formazione giallorossa. Una volta raggiunto l’attaccante, Seeber potrebbe rinforzare i ruoli meno coperti, il terzino destro (Bortot poco visto sia da Magi che da Colella) e di mezzala, in caso di partenza di Laurenti. Infine le cessioni: probabile la partenza di Falcone, il portiere arrivato dalla Samp per giocare ma chiuso da (un super) Grandi.



Tanti movimenti post capodanno, un gennaio non facile per Werner Seeber.

