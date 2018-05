Bassano, appuntamento dei tifosi sul Ponte per i 100 anni della squadra e "Terzo tempo"

di Francesco Bordignon

Nell’attesa di sapere il proprio futuro, i tifosi del Bassano Virtus vogliono far sentire la propria voce. E scelgono, come ritrovo, uno dei simboli della città, il Ponte degli Alpini, (non casualmente?) vicino alla residenza in città della famiglia Rosso.



E’ Gian Antonio Bertoncello a chiamare a raccolta gli aficionados dei colori giallorossi, per festeggiare i 100 anni della squadra della città e per mandare un messaggio forte a tutte le forze in campo in questa telenovelas che vede protagonisti i Rosso, il Bassano Virtus e il Vicenza. Ritrovo venerdì alle 19,30 sul Ponte Vecchio, dove verrà letta la storia della squadra ora denominata Soccer Team con un riassunto dei suoi 100 e più anni, in più verrà anche omaggiata la prima formazione titolare del Bassano nel suo primo anno di campionato federale, a cui sarà dedicata una targa. A seguire, per ricordare i vecchi tempi, il famoso “Terzo” di tempo, caratteristica che per anni ha contraddistinto le partite casalinghe al Mercante. Con l’aiuto dei locali della zona (I Buei, Pacelli, Nardini, Porton, Saiso, Taverna al Ponte) i tifosi potranno mangiare e brindare insieme, con occasionalmente anche il “mezzo giallo e il mezzo rosso”. Una iniziativa dei tifosi per far sentire la propria presenza, la propria voce, un incontro per far capire ai soggetti protagonisti di questa vicenda che il tifo bassanese c’è e ha voglia della sua squadra, con civiltà e dignità.



Nel frattempo continuano ad aggiungersi nuovi dettagli al possibile acquisto del Vicenza da parte di Renzo Rosso: all’asta del 28 Maggio è pervenuta una nuova offerta, dell’l’imprenditore francese Brice Dejardins, he ha già creato una società Ac Vicenza 1902 SRL secondo le regole della FIGC, mentre circolano voci di una possibilità da parte del gruppo Diesel, in caso di salvezza del Vicenza, di una cessione della propria partecipazione al Bassano Virtus ad un offerente. Da capire se ai piedi del Grappa c’è un gruppo intenzionato a rilevare quasi l’80% della squadra, un impegno non da poco e che richiede un importante investimento.



Due le date da segnare per i tifosi giallorossi e biancorossi del Vicenza: il ritorno della gara play out con il Santarcangelo del “Lane” (che dopo la vittoria interna per 2-1 ha due risultati su tre per passare) e l’asta del 28 Maggio. Solo la prossima settimana si avranno dunque possibili notizie sul futuro di Bassano e Vicenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA