Bayer Leverkusen-Juventus 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali: Higuain con CR7

Bayer Leverkusen e Juventus scendono in campo per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League, Gruppo D. Già qualificata come prima e dunque con gli ottavi di finale in tasca, la squadra guidata da Maurizio Sarri, che in 5 partite ha totalizzato 4 vittorie ed 1 pareggio, segnando 10 reti a fronte di 4 subite; i tedeschi, dal canto loro, devono vincere questa sera sperando in un passo falso dell'Atletico Madrid per soffiare agli spagnoli il secondo posto.



LE FORMAZIONI:

LEVERKUSEN: (4-2-3-1) Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Demirbay, Aranguiz; Bellarabi, Havertz, Diaby; Alario.

JUVENTUS: (4-3-1-2) Buffon; De Sciglio, Demiral, Rugani, Danilo; Rabiot, Pjanic, Bernardeschi; Cuadrado, Higuain, Ronaldo. All. Sarri





