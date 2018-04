Bayern-Real Madrid 1-1 La Diretta Vantaggio di Kimmich, pari di Marcelo

Bayern Monaco e Real Madrid, grandi protagoniste del calcio in Europa, si affrontano per le semifinali di Champions League edizione 2017/18. I bavaresi hanno vinto questa coppa per 5 volte, gli spagnoli per 12: basta questo dato per comprendere quanta parte della storia del calcio scenda in campo questa sera. Gli uomini di Heynckes sono reduci, nel turno precedente, dalla tranquilla doppia sfida col Siviglia, quelli di Zidane dalla tribolata e fortunosa qualificazione ai danni della Juventus.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

BAYERN MONACO: Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha; Javi Martínez, Muller, James; Robben, Ribery, Lewandowski.

REAL MADRID: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas, Isco, Cristiano Ronaldo

