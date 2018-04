Belen Rodriguez alla conduzione di "Mondiale" su Canale 5: affiancherà Nicola Savino

Sembra che Belen Rodriguez andrà ad affiancare Nicola Savino nella conduzione del programma "Mondiale" su Canale 5. Come rivela Chi, l'argentina sarà in onda con la trasmissione calcistica "pop" dopo ogni partita del Mondiale in Russia. È quindi saltata l'ipotesi che vedeva Belen conduttrice del Grande Fratello 15: la 33enne, infatti, è stata rimpiazzata da Barbara D'Urso.



Il ritorno in tv dell'argentina è quindi atteso su Mediaset anche se, come sottolionea Chi, il contratto non è ancora stato firmato. Oltre a Nicola Savino e Belen Rodriguez, nel programma dovrebbero esserci la Gialappa’s Band, Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci.



