Benevento battuto 3-0 dall'Atalanta: per la retrocessione manca solo il verdetto matematico

di Redazione Sport

Manca ancora il verdetto matematico, che potrebbe arrivare già dopo le partite delle avversarie dirette in programma stasera, ma di fatto la pesante sconfitta in casa per 3-0 contro l'Atalanta sancisce l'addio del Benevento alla serie A. Un commiato che è stato vissuto con commozione dai giocatori e dal pubblico: i primi, dopo il fischio finale, si sono radunati a centrocampo per salutare i tifosi, che hanno applaudito e salutato in coro, non senza qualche lacrima, i giocatori giallorossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA