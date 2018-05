Benevento-Genoa 0-0 La Diretta Ballardini con Medeiros e Lapadula

La partita tra Benevento e Genoa apre il programma della 37esima giornata di Serie A, penultima di campionato; i sanniti vogliono chiudere bene la loro prima stagione nella massima serie, culminata purtroppo con la retrocessione a causa di una pessima prima parte di torneo, mentre il Genoa ha come obiettivo quello di incrementare il bottino degli attuali 41 punti per difendere fino alla fine l'11esimo posto in graduatoria.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Benevento: Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Viola; Brignola, Diabaté, Parigini. All. De Zerbi.

Genoa: Lamanna; Biraschi, El Yamik, Izzo; Lazovic, Hiljemark, Cofie, Bertolacci, Omeonga; Medeiros, Lapadula. All. Ballardini.

