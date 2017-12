â€‹Benevento-Milan 2-2: clamoroso Brignoli, il portiere segna al 95’ e regala il primo punto ai campani. Gattuso flop

Al minuto 95, all’ultimo respiro, il Benevento conquista il suo primo storico punto in serie A pareggiando 2-2 contro il Milan. A segnare è Brignoli, che di professione fa il portiere. Il volto di Gattuso è nero come uno dei due colori della maglia milanista, mentre al Vigorito esplode la festa. Così nemmeno il cambio di panchina porta la vittoria ai rossoneri, che pareggiano 2-2 dopo essere sempre stati in vantaggio. Gattuso fa subito dei cambi: in primis, il sistema di gioco. Si passa al 3-4-3. A gestire il gioco in mezzo c’è Montolivo, con Biglia in panchina. Davanti sono Suso e Bonaventura a giocare al fianco di Kalinic. I rossoneri provano subito a fare gioco, sfruttando anche le disattenzioni dei campani. La prima vera occasione arriva all’11’: Letizia sbaglia con un retropassaggio, Kalinic si avventa sul pallone, ma Brignoli para. Il Milan prova a ingranare la marcia, anche se il Benevento al 21’Memushaj va al tiro debolmente, mandando a lato, e al’ Parigini spara fuori a tu per tu con Donnarumma. Scampato il pericolo, la squadra di Gattuso passa in vantaggio con Bonaventura, che segna con un colpo di testa. Nella ripresa il Benevento pareggia subito con Puscas, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, che ribadisce in rete una respinta di Donnarumma sulla conclusione di Letizia (50’). Passano 7’ e il Milan raddoppia. Angolo di Bonaventura, colpo di testa di Kalinic. A un quarto d’ora dalla fine i rossoneri restano anche in 10 per l’espulsione (doppia ammonizione) di Romagnoli. E al 95’ Brignoli segna il pareggio con un colpo di testa, che ci fa venire in mente le imprese di Rampulla e Taibi. Un’altra pagina di storia è stata scritta.



