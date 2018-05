Blatter: «Platini? Nessun imbroglio nei sorteggi di Francia '98»

«Non si può parlare di imbroglio. Il terme è sbagliato, il problema è il suo vocabolario». Sepp Blatter commenta così le rivelazioni di Michel Platini, che ieri in un'intervista ha parlato di sorteggio pilotato ai Mondiali di Francia '98, vinti dai transalpini, per evitare un incrocio tra i Bleus e il Brasile prima della finale. «È stato il comitato organizzatore a stabilire i criteri del sorteggio», aggiunge lo svizzero, all'epoca presidente della Fifa, interpellato sul tema dal quotidiano francese L'Equipe. «Ma per ottenere una finale da sogno -aggiunge Blatter-, devi prima vincere le partite».



