L'Atalanta vede l'Europa, il Crotone aggancia la zona salvezza

Tra zona Europa League e zona salvezza si giocano altre sfide importanti nel pomeriggio di serie A:



BOLOGNA-ATALANTA 0-1

Brutta partita al Dall'Ara tra Bologna e Atalanta, con pochissime emozioni. La vince la Dea che se non altro crea di più e capitalizza al massimo la rete di De Roon nella ripresa su assist di Ilicic. Tre punti importanti per Gasperini che si avvicina alla zona Europa League.



CROTONE-SAMPDORIA 4-1

Tre gol in mezz'ora nel primo tempo e il Crotone batte la Sampdoria e fa un deciso passa avanti in zona salvezza. Uomo del match è Trotta che segna il primo e il terzo gol (con l'aiuto del Var che corregge la chiamata sul fuorigioco dell'attaccante, lesto ad avventarsi sulla respinta di Viviano su Benali) e, nel mezzo, si fa parare dal portiere blucerchiato un rigore che Stoian corregge in rete. Nella ripresa si scatena la Samp che accorcia con Zapata e va più volte vicina al gol con Quagliarella ma il gol non arriva. Lo trova, anzi, ancora il Crotone dopo una galoppata di Simy conclusa con un tiro sul palo: sulla ribattuta la frittata tra Silvestre e Viviano, con il difensore che rinvia addosso al suo portiere, vale il 4-1 e fotografa la giornata no della Doria.



SASSUOLO-SPAL 1-1

Tra Sassuolo e Spal finisce con un pareggio che serve poco a entrambe. Sorride appena di più la Spal, un po' per il punto fuori casa e un po' per il rigore sbagliato da Politano che avrebbe potuto portare alla sconfitta. I gol di Antenucci al 27' e di Babacar, su calcio di rigore, 4 minuti dopo.



