Bologna-Atalanta 2-0 La Diretta raddoppio di Poli

Il Bologna gioca al Dall'Ara questo pomeriggio il secondo match casalingo consecutivo di questa fase del torneo, ed ospita l'Atalanta, reduce dal mercoledì di Coppa e intenzionata a proseguire il cammino in campionato verso le posizioni di vertice. I felsinei vogliono riscattarsi dalla sconfitta subita domenica scorsa per mano del Milan, mentre gli orobici cercano i 3 punti dopo le vittorie di Brescia e in casa col Verona per continuare la cavalcata verso la quarta posizione di classifica.



SEGUI LA DIRETTA



Non un momento magico per il Bologna nell'arco di una prima parte di campionato comunque non negativa: 4 sconfitte nelle ultime 6 partite, con in mezzo il pareggio casalingo col Parma e la prestigiosa vittoria di Napoli unici sorrisi calcistici per Sansone e compagni. Atalanta - e non è una novità - miglior attacco del torneo: 37 i gol messi a segno fino a qui.ù



LEGGI LA CLASSIFICA





FORMAZIONI UFFICIALI



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All: Mihajlovic.



Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All: Gasperini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA