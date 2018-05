VENEZIA - La storia tra Donadoni e il Bologna finisce nel peggiore dei modi. L'addio era nell'aria e ora è ufficiale. Il club rossoblù evita la parola «esonero» e l'espressione «sollevare dell'incarico», ma il concetto non cambia: «Roberto Donadoni non sarà l'allenatore della Prima squadra nella prossima stagione». E pensare che solo un anno fa, Joey Saputo e la dirigenza gli avevano prolungato il contratto in scadenza nel 2018 fino al 30 giugno 2019. Il lavoro è già cominciato per individuare un sostituto: in pole c'è il tecnico del Venezia Pippo Inzaghi, ma rimangono piste percorribili anche quelle che portano a Nicola o a De Zerbi. Perché, come ha detto Saputo, è finito un ciclo.



