Inter, la prima vittoria è contro il Bologna di Inzaghi: in gol Nainggolan, Candreva e Perisic

Sotto le Due Torri l’Inter trova il primo successo in campionato grazie anche al giocatore più atteso. L’effetto Nainggolan si fa subito sentire poi ci pensano nel finale Candreva e Perisic a chiudere la gara. La squadra di Spalletti conquista tre punti pesanti al termine di una gara rimasta in bilico per più di un’ora. Per Inzaghi ancora una sconfitta interna e zero gol dopo tre giornate anche se il risultato del Dall’Ara appare davero troppo severo.

Il primo colpo di scena però arriva con un certo anticipo rispetto all’inizio della gara: addirittura tribuna per Icardi, motivata da un risentimento muscolare durante il riscaldamento. Al posto del bomber argentino c’è Keita, qualche metro dietro Perisic, Politano e l’attesissimo Nainggolan al debutto in nerazzurro. Dall’altra parte Inzaghi conferma la stessa formazione che ha impattato col Frosinone eccezion fatta per De Maio preferito a Gonzalez e quindi con Falcinelli e Santander confermati in avanti.



L’Inter vuole rilanciarsi dopo la partenza flop in campionato e prova subito ad aggredire la squadra di casa. Perisic non approfitta di un clamoroso errore in uscita di Skorupski mentre Nainggolan cerca di dettare già dai primi minuti di gara, i tempi della rinascita nerazzurra. Rischia però la squadra di Spalletti quando il Bologna prova a ripartire, così Handanovic è decisivo su colpo di testa di Helander. Il tecnico dell’Inter chiede ai suoi giocate semplici ma efficaci e diventa una furia quando assiste a qualche errore grossolano. In effetti ai nerazzurri versione primo tempo manca la convinzione necessaria per l’atteso cambio di marcia. Keita, Gagliardini, Politano e lo stesso Nainggolan non capitalizzano delle buone opportunità mentre dall’altra parte si vede un Bologna tutto sommato ordinato e compatto nella manovra.



Nessun nerazzurro intanto riesce ad accendere davvero la gara anche in avvio di ripresa quando nell’area di rigore felsinea continuano ad arrivare pochissimi cross e non troppi pericoli. La squadra di Spalletti prova ad aumentare il ritmo anche se Perisic non appare nella giornata migliore e Keita fatica a fare la prima punta sciupando diverse occasioni sotto porta. A sbloccare una partita complicata per l’Inter ci pensa il giocatore più atteso quando su delizioso assist di Politano controlla di interno sinistro e calcia di destro. Per Nainggolan un gol dei suoi con la solita grande determinazione nell’andare a concludere. La reazione del Bologna non si fa attendere ed uno splendido colpo di testa di Santander sfiora il secondo palo. Nel finale gioia anche per Candrea che sfrutta un cross basso di Perisic e per lo stesso croato ben servito da Vecino.



Spalletti e i suoi adesso possono vivere con più serenità la sosta per la Nazionale e preparare nel modo migliore l’impegnativo debutto in Champions.



LE FORMAZIONI



Bologna (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli. Allenatore: Filippo Inzaghi.



Inter (3-4-2-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Politano, Gagliardini, Brozovic, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Keita. Allenatore: Spalletti











