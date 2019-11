​Mihajlovic in campo a sorpresa: annulla il giorno di riposo e dirige l'allenamento del Bologna

Sorpresa a Casteldebole: c'è Sinisa Mihajlovic, che dopo aver cancellato il giorno di riposo in programma per oggi, si è presentato al campo per dirigere l'allenamento del suo Bologna. Il tecnico ha guidato l'allenamento in programma alle 14, seduta preceduta da un confronto con la squadra. Mihajlovic deciderà di giorno in giorno se presentarsi o meno al campo di allenamento, in base alle proprie condizioni di salute, al meteo, ad eventuali controlli medici. Venerdì il tecnico racconterà il percorso di cure fin qui affrontate e i futuri step in una conferenza stampa allo stadio Dall'Ara, insieme ai medici del Sant'Orsola.



