Bologna-Parma 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali

E' il derby emiliano per eccellenza tra Bologna e Parma la partita che va in scena alle 12.30 di questa domenica di campionato, 13a giornata di Serie A. I felsinei, sconfitti 3-1 in casa del Sassuolo prima della sosta, vogliono i 3 punti per uscire dalla crisi e riprendere la propria corsa verso la zona mediana della classifica; decisamente meglio il Parma in questo inizio di stagione, 8o al termine della scorsa giornata dopo la bella vittoria del Tardini per 2-0 ai danni della Roma.



BOLOGNA: (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Denswil, Tomiyasu, Krejici; Svanberg, Medel, Dzemaili; Orsolini, Palacio, Sansone. All. Mihajlovic.

PARMA: (3-5-2): Sepe; Dermaku, Alves, Iacoponi; Darmian, Scozzarella, Kucka, Barillà, Gagliolo; Kulusevski, Sprocati. All. D'Aversa



