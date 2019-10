Bologna-Sampdoria 1-1 La Diretta vantaggio di Palacio, pari di Gabbiadini

Partita particolare per Sinisa Mihajlovic: il tecnico del Bologna, infatti, è stato tanto giocatore quanto allenatore della squadra blucerchiata. Il serbo oggi sarà regolarmente sulla panchina bolognese.



LE FORMAZIONI:

BOLOGNA: (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Dzemaili; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All.Mihajlovic

SAMPDORIA: (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Leris, Bertolacci, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All.Ranieri



Bologna e Sampdoria incrociano le armi al Dall'Ara nella sfida delle 12.30 di questa domenica di campionato, 9a giornata. I felsinei, fermi a 9 punti in classifica, vengono dalla sconfitta per 2-1 subita per mano della Juventus nel match giocato a Torino, mentre i blucerchiati, che di punti ne hanno 4 e vedono il proprio tecnico Ranieri fare il suo esordio in campionato lontano da Marassi, dallo 0-0 di domenica scorsa nella partita giocata contro la Roma

