di Marco Ferroni

RIETI - Solo gol d'autore per Kevin Bonifazi, che al 76' di Torino-Soligorsk "timbra" il cartellino anche in Europa League. Contro i bielorussi, il difensore sabino entra all'inizio del secondo tempo al posto di Izzo e impiega mezz'ora appena per mettersi in evidenza e segnare il gol del pokerissimo che di fatto rende una pura formalità il return match in programma giovedì prossimo.



Insomma, chi ben comincia è a metà dell'opera e per Bonifazi la stagione sembra essere iniziata sulla scorta di quella vissuta lo scorso anno con la maglia della Spal. E il Torino potrebbe decidere di non cederlo. Chapeau.

