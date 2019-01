Borriello, con l'Ibiza è già finita: «Contratto rescisso». In cinque mesi nemmeno un gol

Marco Borriello, è già finita: dopo cinque mesi e nemmeno un gol all'attivo, l'ex attaccante di Milan, Juventus e Cagliari ha risolto il contratto con l'Ibiza, squadra alla quale si era legato qualche mese fa. «Vi comunico di aver risolto, di comune accordo con la Società, il contratto per prestazioni sportive che mi legava all'Ibiza», ha scritto in un lungo post su Instagram con cui ha ufficializzato quanto avvenuto.



« Con l'occasione rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti al Presidente Amadeo Salvo e a tutto lo staff, oltre che alla città di Ibiza. Faccio inoltre un grande in bocca al lupo alla squadra, del quale resterò sempre tifoso. Anche per questo ho deciso di risolvere anticipatamente il contratto, al fine di consentire alla società di operare nel migliore dei modi sul mercato invernale per il perseguimento degli obiettivi prefissati».







Borriello resta però nel progetto della società spagnola. «Termina pertanto la mia avventura calcistica in città, ma proseguirà il progetto sportivo con l'U.D. Ibiza - conclude l'ex bomber -. Resterò quindi al fianco del Presidente, dal quale ho il desiderio di apprendere quanto più possibile in vista della mia prossima esperienza professionale. Vi saluto tutti e a presto».

