Borussia D.-Inter, dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni

Momento delicatissimo per Borussia Dortmund ed Inter in questa fase del Gruppo F di Champions League: gialloneri e nerazzurri sono infatti appaiati a 4 punti, 3 in meno della capolista Barcellona, dopo la vittoria dei ragazzi di Conte 3 settimane fa, e si giocano questa sera una grossa fetta delle chance di accedere agli ottavi di finale della competizione. I milanesi affronteranno poi negli ultimi due match prima lo Slavia Praga in trasferta, poi proprio i Blaugrana in casa.



SEGUI LA DIRETTA



LE PROBABILI FORMAZIONI:

BORUSSIA DORTMUND: (4-2-3-1): Buerki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, Hazard; Goetze. All.Favre

INTER: (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro; Lukaku. All.Conte



