Bosnia-Italia, dalle 20.45 La Diretta le formazioni ufficiali

L'Italia di Mancini, anche se ha conquistato la promozione con 2 turni d’anticipo a Euro 2020 e il primato a punteggio pieno nel gruppo J, vuole insistere nella striscia positiva e continuare il percorso di crescita dopo il flop mondiale di 2 anni fa nel play off contro la Svezia. Così, stasera a Zenica (ore 20,45) contro la Bosnia ormai fuori gioco (4° posto, ma Prosinecki ha dovuto rinunciare alle dimissione), il ct azzurro cerca il 10° successo per il record di vittorie consecutive e la sicurezza di essere testa di serie (bastano 2 punti). In più valuta qualche giovane che gli può essere utile nella la competizione continentale che partirà il prossimo 12 giugno proprio nella Capitale con la gara inaugurale all’Olimpico.



LA DIRETTA



LE PROBABILI FORMAZIONI:

BOSNIA (4-1-3-2): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Dzeko.

Ct: Prosinecki.

In panchina: Buric, Piric, Civic, Memisevic, Mihojevic, Duljevic, Saric, Jajalo, Hajrovic, Hodzic, Hotic, Menalo.



ITALIA (4-3-3): Donarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

Ct: Mancini.

In panchina: Sirigu, Meret, Biraghi, Di Lorenzo, Izzo, Romagnoli, Castrovilli, Zaniolo, Chiesa, El Shaarawy, Orsolini, Immobile.



ARBITRO: Schärer (Svizzera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA