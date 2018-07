Brasile-Belgio, lite in sala Var tra Orsato e Zwayer per il fallo di Kompany

Var nel mirino dopo Brasile-Belgio. La decisione di non chiamare all'on field review l'arbitro Mazic sul contatto tra Kompany su Gabriel Jesus ha scatenato le critiche, soprattutto di parte brasiliana, sill'operato degli arbitri che erano davanti al video, venerdì sera. Sul banco degli imputati anche l'italiano Orsato, che era Var ufficiale, e che avrebbe avuto una discussione con il tedesco Zwayers (già protagonista di altre decisioni discutibili nell'applicazione della Var) sull'episodio, che avrebbe potuto cambiare il corso del quarto di finale.



Orsato, da quello che si evince dalle immagini (ripubblicate da Sportmediaset sul proprio sito) avrebbe indicato più volte la possibilità di far decidere a Mazic direttamente sul campo (con l'on field review, appunto) la valutazione del contatto in area (c'è un primo tackle, la cui entità è tutta da dimostrare, tra Gabriel Jesus e Kompany quando la palla non è ancora uscita dal campo) tra i due calciatori. Ma Zwayer, che svolgeva il ruolo di supervisore e che gestiva le comunicazioni con Mazic, è stato di parere completamente opposto.

